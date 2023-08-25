İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda Tokatlı Polis şehit oldu

A.Y.Ç. İsimli polis memurunun ise ağır yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçirildi.