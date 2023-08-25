İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda Tokatlı Polis şehit oldu

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tokatlı polis memuru Hakan Telli yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin evli, 2 çocuk babası ve 16 yıllık emniyet mensubu olduğu öğrenildi.
A.Y.Ç. İsimli polis memurunun ise ağır yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçirildi.