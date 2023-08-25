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Giriş Tarihi: 25.8.2023 10:10 Son Güncelleme: 25.8.2023 10:22

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda Tokatlı Polis şehit oldu

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MİHRİBAN KOÇAKER
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda Tokatlı Polis şehit oldu

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru göğsünden vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tokatlı polis memuru Hakan Telli yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin evli, 2 çocuk babası ve 16 yıllık emniyet mensubu olduğu öğrenildi.

A.Y.Ç. İsimli polis memurunun ise ağır yaralı olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan baskında saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçirildi.

Şehidin cenazesi 26 Ağustos Cumartesi günü Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozçalı Kasabasında öğle namazını mütakiben yapılacak törenle Bozçalı Kasabası Mezarlığında defnedilecek.

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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda Tokatlı Polis şehit oldu
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