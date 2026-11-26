'2 YAVRUMUZU KAYBETTİK'



"Ambulansa çocuğumu elimle koydum. 'Allah senin yolunu açık etsin' dedim

Şenol Özyurt, "Biz buradan gittikten sonra itfaiyeciler soğutma çalışmalarına başladı. Ambulansa çocuğumu elimle koydum. 'Allah senin yolunu açık etsin' dedim. Defne'yi ambulansa koydum. Ona da aynısını söyledim. Diğer yeğenim Ela geldi. Ona da 'Kalacaksın kızım' dedim kendisine. Ambulanslar buradan yaklaşık 30-40 dakika hareket edemedi. Sonra yola çıktık. Sirenler çalmasına rağmen önü boş olan araçların sırf trafik cezası yememek için kırmızı ışıkta ambulans araçlarına yol vermedi. Hastaneye vardık. Çocukların hepsi acile alındı. Tıbbi müdahaleler yapıldı. Servise alındı. Servis doktoru çocuk oldukları için 'Ben de bir anneyim. Ömrümde acile inmedim. Ama bugün indim' diyerek gözyaşlarıyla bize bunu anlattı. Bizi çok duygulandırdı. Sonrasında Ömer Ege'nin durumu ağırdı. Defnenin durumu biraz daha ileriydi. Maşallah bizim Elamız direndi. Onda beyin hasarı oluşmamıştı. Kalp çalışmasında fazla düzensizlik yoktu. Ömer Ege'nin hayatını kaybettiği haberi verildi. Adli Tıp süreçleri başladı" dedi.