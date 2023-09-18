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Giriş Tarihi: 18.9.2023 10:31 Son Güncelleme: 18.9.2023 10:38

İstanbul’dan babalarının taziyesine geldiler kazada öldüler

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yayadan 3'ü hayatını kaybetti. Ölen 2 kadının kardeş olduğu ve 4 gün önce ölen babalarının taziyesinden ayrıldıktan sonra karşıdan karşıya geçerken kazanın gerçekleştiği belirlendi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İstanbul’dan babalarının taziyesine geldiler kazada öldüler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Başeğmez Mahallesi yakınlarında karayolunun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Seydoş İçier, Hatice Yavuz, Vahibe Yavuz ve bir yakını otomobil çarptı. Kazada Mehmet Seydoş İçier ve Hatice Yavuz olay yerinde ölürken, ağır yaralanan Vahibe Yavuz ve diğer yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Yaralı Vahibe Yavuz hastanedeki tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hatice ve Vahibe Yavuz'un kardeş oldukları ve Başeğmez köyünde 3 gün önce vefat eden babaları Şehmus Kaplan'ın taziyesinden çıktıktan sonra kazanın olduğu ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından tepkilerden korkarak kaçan sürücü, daha sonra teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul’dan babalarının taziyesine geldiler kazada öldüler
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