İstanbulkart’ta 30 yaş sınırı yargıya taşındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin İstanbulkart'ta öğrencilere 30 yaş kısıtlaması getiren kararı yargıya taşındı. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda "Öğrenci İstanbulkartı"ndan yararlanamayacak olmasına yol açan İBB Meclisi kararının iptali için dava açtıklarını duyurdu. Kararın, anayasal güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini belirten Türkyılmaz, İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" ifadelerine yer verdi.