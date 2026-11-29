BEDAŞ – AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

- Avcılar: Firuzköy Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BAĞLARİÇİ, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 29/11/2026 09:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- Avcılar: Üniversite Mahallesi'nde saat 11.00'de başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ERGUVAN, SELVİ sk bölgelerinde 29/11/2026 11:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.