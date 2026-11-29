İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler, günün farklı saatlerinde başlayacak. Saatler sürecek kesintilerden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu çalışma takvimini araştırıyor.
- Avcılar: Firuzköy Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar sürecek.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BAĞLARİÇİ, HASAN ÖNEL, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 29/11/2026 09:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Avcılar: Üniversite Mahallesi'nde saat 11.00'de başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ERGUVAN, SELVİ sk bölgelerinde 29/11/2026 11:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde saat 23.30'da başlayacak kesinti, 30 Kasım Pazartesi günü saat 04.00'e kadar sürecek.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 29/11/2026 23:30:00 - 30/11/2026 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Beylikdüzü: Yakuplu Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10. sk bölgelerinde 29/11/2026 09:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Güngören: Sanayi Mahallesi'nde saat 12.00'de başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar sürecek.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, TÜMER sk bölgelerinde 29/11/2026 12:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
- Kağıthane: Çeliktepe Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALACA, GÜLBAHÇE, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUBİLAY, KUYTU, MUTLU, ULUBATLI, ÇAKIR, ÇEMENZAR, ÇİÇEK, ŞEREFE sk bölgelerinde 29/11/2026 09:00:00 - 29/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kesintilerin detaylarına ve Avrupa Yakası'ndaki diğer kesintilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
- Pendik: Köyceğiz Mahallesi'nde Edep, Zakkum ve Sevgi Yolu sokaklarının da aralarında bulunduğu bölgede saat 13.30'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 16.30'a kadar sürecek.
Kesintilerin detaylarına ve Anadolu Yakası'ndaki diğer kesintilere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA