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Giriş Tarihi: 4.11.2023 22:00

İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Sağanak yağışlar geliyor

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA
İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Sağanak yağışlar geliyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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İstanbullular dikkat! Valilik uyardı: Sağanak yağışlar geliyor
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