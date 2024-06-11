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Giriş Tarihi: 12.6.2024

İstanbullulara yüksek sıcaklık uyarısı!

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İstanbullulara yüksek sıcaklık uyarısı!
İstanbul, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların artacağını belirterek vatandaşları uyardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor. Tahminlere göre bugünden itibaren 35 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM da orman yangını riskinin arttığı uyarısında bulundu.
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İstanbullulara yüksek sıcaklık uyarısı!
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