İstanbul’u sağanak ve fırtına vurdu!

Sel baskını ile birlikte bir çok vatandaşta kayboldu. Sudan çıkarılan kimliği meçhul şahıslar Adli Tıp Kurumunda yakınları tarafından teşhis edilmeye çalışıldı. Ahmet Usta isimli şahıs teşhis edilirken iki kişinin kimliği teşhis edilemedi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BİR ÇOCUK AKIMA KAPILDI

Fatih'te Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki hafız Mahmut Işıldak, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

SELDE DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Samet Yetkin, ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı ve hayatını kaybetti

SELDE KAYBOLAN VE HABER ALINAMAYANLARIN YAKINLARI ADLİ TIP KURUMUNA KOŞTU

Sel sularının etkisiyle kaybolan ve haber alınamayanların yakınları Adli Tıp kurumuna getirilen kimliği meçhul şahısların yakınları olup olmadığını teşhis için geldiler.

AHMET USTA TEŞHİS EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu morguna getirilen üç cenazeden birisinin Ayazağada lokantada çalışan 57 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu yakınları tarafından teşhis edildi. Ayrıca sel baskını sırasında Ahmet Usta'nın yanında olan ve haber alınamayan Ahmet Derin'in de sel suları içinde arandığı kaydedildi.

VASİP TURGUT DURSUN KAYIP ARANIYOR

Adli Tıp Kurumunda bulunan kimliği meçhul cenazelerden birisinin ise 70 yaşında Vasip Turgut Dursun'a ait olup olmadığı teşhis edildi.

TÜRKMENİSTANLI KURYE TEŞHİS EDİLEMEDİ KAYIP ARANIYOR

Sel baskını sırasında Ayazağa da kuryelik yapan ve selden sonra motosikleti bulunan Türkmenistan uyruklu Murat Babacano'nun da yakınları gelerek kayıplarını teşhis etmek istedi. Fakat kimliği meçhul şahısın kendilerine ait olmadığını gördüler. Yakınları Murat Babacano'nun cenazesinin bulunduktan sonra ülkesi Türkmenistan'a götürüleceğini kaydettiler.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör