İstanbul’u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar

İstanbul'da sağanak yağışlar akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
EN ÇOK BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY ETKİLENDİ
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.
İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket etti.
VALİ GÜL'DEN VATANDAŞLARA UYARI!
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
İSTANBUL'U SAĞANAK VURDU AKOM UYUDU!
Öte yandan İstanbul'u sel götürürken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi. İstanbul'da son birkaç saattir yaşanan sel felaketi ile ilgili de herhangi bir uyarı paylaşımı gerçekleşmedi.