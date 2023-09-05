İstanbul’u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar

İSTANBUL'U SAĞANAK VURDU AKOM UYUDU!

Öte yandan İstanbul'u sel götürürken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi. İstanbul'da son birkaç saattir yaşanan sel felaketi ile ilgili de herhangi bir uyarı paylaşımı gerçekleşmedi.