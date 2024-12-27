İstanbul’un 1004 kilometre metroya ihtiyacı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu söyledi. Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuşan Uraloğlu, bir metropolde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu söyledi. Uraloğlu, Avrupa'da ilk kez gerçekleştirilecek "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" uygulamasını gelecek sene 17 Nisan'da hizmete alacaklarını, İstanbul Havalimanı'na 3 paralel pistte aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandırmış olacaklarını ifade etti.

YÜZEYDEN ÇÖZÜLEMEZ

Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği kaptırmayacağının altını çizen Uraloğlu, "Yaptığımız hesaplamalar, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul'da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda trafiği rahatlatacaklarını, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaklarını da açıkladı. Uraloğlu, "Sarıyer Kilyos Tüneli Proje'miz de İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden önemli karayolu projelerimizden bir tanesi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş ve 2 gidiş, toplam 4 şeritli inşa edilen projemizin toplam uzunluğu, bağlantı yolları ile birlikte 8.2 kilometre" diye konuştu.

ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını anlatan Uraloğlu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı bir ulaşımı tesis etmiş olacaklarını kaydetti.