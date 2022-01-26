İstanbul’un barajları beyaz örtüyle kaplandı; karın erimesiyle büyük artış bekleniyor

SU HAVZALARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye kaplandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu karların erimesi sonucu baraj doluluk oranlarında büyük artışlara neden olacağı belirtildi.

Barajlardaki doluluk oranı son bir hafta içinde 18 milyon metre küp arttı. İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere ve Papuçdere barajlarında ise doluluk oranı yüzde 60 ın üzerine çıktı. İstanbul'da şu anda 6 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 22.01'le Sazlıdere barajı.

İstanbu'un barajlarındaki son doluluk oranları

ALİBEYKÖY %34.65

BÜYÜKÇEKMECE %44.15

DARLIK %53.62

ELMALI %73.98

ISTRANCALAR %72.54

KAZANDERE %62.04

ÖMERLİ %77.00

PAPUÇDERE %66.06

SAZLIDERE %22.91

TERKOS %49.43