İstanbul’un barajları suya hasret kaldı

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kurudu. İSKİ'nin resmi internet sitesinde 7 Ağustos 2023 tarihindeki verilere göre barajların doluluk oranının yüzde 36.21 olduğu belirtildi. SABAH, İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı, Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı ve Büyükçekmece Baraj gölünü görüntüledi. Alibeyköy Barajı'nın ortasındaki Mağlova Kemeri önceki yıllarda yarısına kadar sular altında kalırken şimdilerde ise suya hasret.Barajdaki su doluluk oranının yüzde 1.93 olduğu kaydedildi. Sazlıdere Baraj Gölü de kuraklığın vurduğu noktalardan. Sazlıdere'de suların çekilmesiyle bölgede yer yer küçükbaş hayvanların otladığı görülürken, kuruyan toprak üzerinde otomobillerle drift yapılması da dikkat çekti. İSKİ verilerine göre de Sazlıdere Barajındaki su doluluk oranın yüzde 5.66. İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Büyükçekmece Baraj Gölü'nde de sular kıyıdan 250-300 metre çekildi. Daha önce sularının kıyıları dövdüğü Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 8.04'e kadar düştüğü İSKİ verilerine yansıdı.