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Giriş Tarihi: 28.2.2025

İstanbul’un Çocukları için 12 proje üretildi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’un Çocukları için 12 proje üretildi
İstanbul Valisi Davut Gül, başkanlığını üstlendiği İstanbul'un Çocukları Vakfı Proje Tanıtım Toplantısı'nda çocuklar için gerçekleştirilen 12 projeyi tanıttı. Kuruluş yılı olan 1999'dan bu yana, üstün zekalı, yetenekli ve dezavantajlı çocuklar için başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlardaki faaliyetleri içeren projelerin tanıtımı yapıldı. Şişli'de gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada sosyal projelerle şehre katkı sunmaya gayret ettiklerini belirten Gül, "Bu ve bunun dışındaki projelerde gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerekse diğer kuruluşlar, hayırseverler bizimle çalışmak isterlerse hiçbir ön yargımız olmadan İstanbul'a katkı sunacak herkesle çalışabiliriz" dedi. Gül, vakfın üstün zekalı, özel yetenekli ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarının bulunduğunu ve bunlardan birinin diğerinin alternatifi olmadığını belirtti.

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İstanbul’un Çocukları için 12 proje üretildi
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