İstanbul’un gerdanlıklarına ‘yeşil’ ışıklandırma

İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkle aydınlatıldı. Bağımlılıklarla mücadelede 105 yıldır öncü olan, toplum sağlığını koruma misyonunu kararlılıkla sürdüren cemiyet, 1-7 Mart'taki Yeşilay Haftası'nı Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda İstanbul'daki 2 köprü yeşil ışıkla aydınlatıldı. Bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Yeşilay bayrağı ve "Bağımsızlık Seferberliği" afişi asıldı. Etkinlikler kapsamında Sepetçiler Kasrı ve Dolmabahçe Saat Kulesi'nde lazer gösterileri yapıldı.