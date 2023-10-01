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Giriş Tarihi: 1.10.2023

İstanbul’un göbeğinde çivili sopa vahşeti

İstanbul’da dövmeci Yeliz Özcan ve Mehmet İ. Beyoğlu Asmalımescit’te bir bankta otururken, gece kulübü çalışanları tarafından “Burada oturamazsınız” denilerek çivili sopalarla dövüldü

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul’un göbeğinde çivili sopa vahşeti
Dövme sanatçısı Yeliz Özcan ve arkadaşı Mehmet İ. bir gece kulübünün çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Asmalımescit Mahallesi'nde 5 Eylül'de yaşanan olayda dövme sanatçısı Özcan ve arkadaşı Mehmet İ. sokaktaki bir bankta otururken, yakınlardaki gece kulübünün çalışanları, orada oturmamaları gerektiğini öne sürerek terk etmelerini istedi.



İddiaya göre; Özcan ve arkadaşı bankta oturmayı sürdürünce gece kulübü çalışanları bu kez ikilinin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başladı.



Korkuya kapılan çift, olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak işletme çalışanları saldırıya geçti. 6-7 kişilik grubun öldüresiye dövdüğü ikili, başlarına aldıkları darbelerle kanlar içinde kaldı.



İhbar üzerine olay yerine polis gelince saldırganlar koşarak uzaklaştı. Çeşitli yerlerinden yaralanan iki arkadaş, hastanede tedavi altına alınırken kafalarına dikiş atıldı.



Emniyette ifade veren mağdur arkadaşlar, 6-7 kişinin çivili sopalı saldırısıyla yaralandıklarını anlattı. Ölümden döndüklerini söyleyen Özcan ve Mehmet İ.'nin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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İstanbul’un göbeğinde çivili sopa vahşeti
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