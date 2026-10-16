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Giriş Tarihi: 16.10.2026 13:27 Son Güncelleme: 16.10.2026 13:29

İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü: Sel felaketinin ardından ortaya çıktı! Binaların altından...

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından skandal bir görüntü ortaya çıktı. İstanbul Dereboyu Deresi’nde, binaların altından akan suları A Haber görüntüledi. İşte akılalmaz detaylar...

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İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü: Sel felaketinin ardından ortaya çıktı! Binaların altından...
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İstanbul'da etkili olan ve 83 yılın en yüksek yağışı olarak açıklanan sağanak, kentte sel felaketine yol açtı. Yaklaşık 273 kilogram yağışın düştüğü belirlenen felakette 4 kişi hayatını kaybetti.

BİNALARIN ALTINDAN DERE AKIYOR

Yağışların ardından skandal bir görüntü ortaya çıktı. İstanbul Dereboyu Deresi'nde, dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından suyun aktığı çarpıcı anlar A Haber ekranlarına yansıdı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü: Sel felaketinin ardından ortaya çıktı! Binaların altından...
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