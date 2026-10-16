İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü: Sel felaketinin ardından ortaya çıktı! Binaların altından...

İstanbul'da etkili olan ve 83 yılın en yüksek yağışı olarak açıklanan sağanak, kentte sel felaketine yol açtı. Yaklaşık 273 kilogram yağışın düştüğü belirlenen felakette 4 kişi hayatını kaybetti.
BİNALARIN ALTINDAN DERE AKIYOR
Yağışların ardından skandal bir görüntü ortaya çıktı. İstanbul Dereboyu Deresi'nde, dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından suyun aktığı çarpıcı anlar A Haber ekranlarına yansıdı.
🔴İstanbul Dereboyu Deresi'nde, dere yatağının üzerine inşa edilen binaların altından suyun aktığı görüldü. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, görüntüleri aktardı. https://t.co/FVeeRzfkQy— Sabah (@sabah) October 16, 2026