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Giriş Tarihi: 26.8.2024 14:59 Son Güncelleme: 26.8.2024 15:09

İstanbul'un göbeğindeki mezarlıkta gömü aradılar!

İstanbul Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yaparak gömülü altın ve tarihi eser arayan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, mezarlığın yanında 6 metre derinlik kazıldığı belirlendi. Düzenlenen baskında 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 metre kavanoz ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli verdikleri ifadelerinde düşündükleri gömüyü bulamadıklarını belirtti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK

İstanbul'un göbeğinde 3 gün önce ilginç bir kaçak kazı operasyonu düzenlendi. Şişli Feriköy Mahallesinde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı ihbarı alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Gece 04.50 sıralarında düzenlenen operasyonda, mezarlıkta kaçak kazı yaptıkları belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olay yerine yapılan incelemede mezarlığın 6 metre kadar kazıldığı belirlendi. Olay yerinde 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEN GELMİŞLER

Yapılan araştırmada, altın ve gömülü tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin Küçükçekmece'de 2 ayrı araçla mezarlığa geldikleri belirlendi. Şüphelilerden N.S. ve V.Ş.'nin evinde yapılan aramalarda 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.

İSTEDİKLERİ GÖMÜYÜ BULAMAMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin yapılan sorgularında, mezarlığın yanında gömü olduklarını düşündükleri ve kazıyı bu nedenle yaptıklarını ancak istedikleri gömüyü bulamadıklarını belirttiler. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında ibadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan tahkikat işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'un göbeğindeki mezarlıkta gömü aradılar!
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