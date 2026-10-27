Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:17 Son Güncelleme: 27.10.2026 10:19

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

İstanbul, Türkiye’nin dört bir yanından gelen milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor. Ancak kentin ilçelerinde yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere bakıldığında dikkat çekici bir dağılım ortaya çıkıyor. Bazı ilçelerde belirli memleketlerden gelenlerin yoğunlaşması, İstanbul’un göç hikayesini de gözler önüne seriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET Yaşam
İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?
  • ABONE OL

İstanbul'un nüfus yapısı yalnızca ilçelerin kalabalıklığıyla değil, farklı şehirlerden gelen insanların dağılımıyla da dikkat çekiyor. İlçelere göre nüfusa kayıtlı olunan iller incelendiğinde bazı memleketlerin belirli bölgelerde öne çıktığı görülüyor. Ortaya çıkan tablo, İstanbul'daki hemşehri ilişkilerinin ve yıllar içinde şekillenen göç hareketlerinin izlerini taşıyor.

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

AVCILAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BAĞCILAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BAHÇELİEVLER

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BAKIRKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BAŞAKŞEHİR

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BAYRAMPAŞA

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BEŞİKTAŞ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BEYLİKDÜZÜ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BEYOĞLU

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BÜYÜKÇEKMECE

En çok hangi ilden vatandaş var: Ardahan

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ÇATALCA

En çok hangi ilden vatandaş var: Gaziantep

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ESENLER

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ESENYURT

En çok hangi ilden vatandaş var: Van

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

EYÜPSULTAN

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

FATİH

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

GAZİOSMANPAŞA

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

GÜNGÖREN

En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

KAĞITHANE

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

KÜÇÜKÇEKMECE

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

SARIYER

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

SİLİVRİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

SULTANGAZİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ŞİŞLİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ZEYTİNBURNU

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ANADOLU YAKASI

ADALAR

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ATAŞEHİR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

BEYKOZ

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ÇEKMEKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

KADIKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

KARTAL

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

MALTEPE

En çok hangi ilden vatandaş var: Rize

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

PENDİK

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

SANCAKTEPE

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

SULTANBEYLİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ŞİLE

En çok hangi ilden vatandaş var: Kocaeli

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

TUZLA

En çok hangi ilden vatandaş var: Samsun

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ÜMRANİYE

En çok hangi ilden vatandaş var: Ordu

İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

ÜSKÜDAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA