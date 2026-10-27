İstanbul’un hemşehri haritası ortaya çıktı! İlçelere göre en çok hangi şehirliler var?

İstanbul'un nüfus yapısı yalnızca ilçelerin kalabalıklığıyla değil, farklı şehirlerden gelen insanların dağılımıyla da dikkat çekiyor. İlçelere göre nüfusa kayıtlı olunan iller incelendiğinde bazı memleketlerin belirli bölgelerde öne çıktığı görülüyor. Ortaya çıkan tablo, İstanbul'daki hemşehri ilişkilerinin ve yıllar içinde şekillenen göç hareketlerinin izlerini taşıyor.
AVRUPA YAKASI
ARNAVUTKÖY
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
BAĞCILAR
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
BAHÇELİEVLER
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
BAKIRKÖY
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
BAŞAKŞEHİR
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
BAYRAMPAŞA
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
BEŞİKTAŞ
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
BEYLİKDÜZÜ
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
BEYOĞLU
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
BÜYÜKÇEKMECE
En çok hangi ilden vatandaş var: Ardahan
ÇATALCA
En çok hangi ilden vatandaş var: Gaziantep
ESENLER
En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya
ESENYURT
En çok hangi ilden vatandaş var: Van
EYÜPSULTAN
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
FATİH
En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu
GAZİOSMANPAŞA
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
GÜNGÖREN
En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon
KAĞITHANE
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
KÜÇÜKÇEKMECE
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
SARIYER
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
SİLİVRİ
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
SULTANGAZİ
En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman
ŞİŞLİ
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
ZEYTİNBURNU
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
ADALAR
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul
ATAŞEHİR
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
BEYKOZ
En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun
ÇEKMEKÖY
En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas
KADIKÖY
En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)
KARTAL
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan
MALTEPE
En çok hangi ilden vatandaş var: Rize
PENDİK
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
SANCAKTEPE
En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat
SULTANBEYLİ
En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum
ŞİLE
En çok hangi ilden vatandaş var: Kocaeli
TUZLA
En çok hangi ilden vatandaş var: Samsun
ÜMRANİYE
En çok hangi ilden vatandaş var: Ordu