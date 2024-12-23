İstanbul’un kabusu olmuşlardı: Suç makineleri yakalandı!

Diğer şüpheli Y.B.'nin ise poliste 68 suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki şüphelinin cezaevi firarisi olduğu da belirlendi. Diğer şüpheli A.K.'nin ise poliste 12 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi...