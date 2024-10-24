“İstanbul’un Resmi” Sergisi Ankara’da

"İSTANBUL'UN IŞIĞI TABLOLARA YANSIYOR"

Serginin küratörü olan ve 300'e yakın İstanbul peyzajını içeren sergi kitabını da yayıma hazırlayan Prof. Dr. Gül İrepoğlu, iki denizi birleştiren ve iki kıtayı ayıran bu tılsımlı coğrafyanın ve şehrin, derin bir ruha ve tarihe sahip olduğunu anlattı. İrepoğlu, "Tablolarda öne çıkan iki duygu var, ilki ressamların şehre duyduğu sevgi ve aşk… İkincisi ise İstanbul'un ışığını yakalama ve resmetme isteği. Kitapta İstanbul'u sadece tablolarla değil fotoğraflar, filmler ve şiirlerle de anlatmaya çalıştım. Gezginlerden alıntılar yaptım. Manzaralar aynı zamanda İstanbul için önemli görsel belgeler, İstanbul tabloları bu yönüyle de çok kıymetli" ifadesini kullandı.