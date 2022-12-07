İstanbul’un simgesi Kapalı Çarşı’daki restorasyonda son viraja girildi

BAŞKAN TURAN: KAPALI ÇARŞI YENİ HALİYLE İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEK

Restorasyon çalışmalarının son safhalarındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kapalı Çarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalı Çarşı'daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor. Beden duvarları güçlendirme çalışmaları yapıldı. Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalı Çarşı İstanbul'un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Askıda görünen bütün kablolar kaldırılacak. Işıklandırmaklar tekrardan düzenlenecek. Kapalı Çarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek" diye açıklama yapmıştı.