İstanbul’un simgesi Kapalı Çarşı’daki restorasyonda son viraja girildi

Her yıl yerli sayısız turistin tarihi sokaklarından dolaştığı Kapalı Çarşı'da yüzyılların yorgunluğu restorasyon çalışmalarıyla siliniyor. Dünyanın en eski ticaret merkezi olarak bilinen Kapalı Çarşı, inşa edildiği günden bu yana pek çok felaket atlattı. Büyük depremler, günlerce süren yangınlarla büyük hasarlar aldı. Dönem dönem restorasyon çalışmaları da yapıldı. Şimdi ise birkaç yıldır aşamalar halinde devam eden kapsamlı restorasyon süreci ile eski günlerine geri dönmeye hazırlanıyor.
Yaklaşık 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip Kapalı Çarşı'da 3 bin 600 dükkan ve 14 han bulunuyor. Alanın büyüklüğü ve çarşının ticari hayatına devam etmesi nedeniyle restorasyon çalışmaları hızla devam ederken Kapalı Çarşı'daki ticari hayatta devam ediyor.
Sonra beden duvarlarının restorasyonu başlatıldı. Resterasyon çalışmaları Kapalı Çarşı Restorasyon Projesi Bilim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar İhsan Sarı tarafından yürütüldü. Çarşının 27 metre yüksekliğindeki tavanının yüzde 80'inde çalışmalar tamamlandı. Çalışmada 80 kalemkar görev yaptı. Çalışmalar sırasında Kapalı Çarşı'nın tavanında özgün yaprak tuğlalar ve putreller bulundu koruma altına alındı.
İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ KALEM İŞİ YAPILIYOR
Kapalı Çarşı sokaklarında bir yandan alışveriş bir yandan da restorasyon sürüyor. Çarşı içine kurulmuş iskelenin üstünde onlarca kişi iğneyle kuyu kazar gibi kalem işi yaptı. Yapılan restorasyonla çirkin ve dağınık kablo görüntüsü yok edilip tüm kablolar busbar sistemiyle ortadan kaldırıldı. Hem daha güvenli hem de temiz bir görüntü elde edildi. Kapalı Çarşı'daki restorasyonun büyük kısmının tamamlandığı yüzde 20'lik kısmının ise kısa sürede bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.
BAŞKAN TURAN: KAPALI ÇARŞI YENİ HALİYLE İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEK
Restorasyon çalışmalarının son safhalarındaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kapalı Çarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalı Çarşı'daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor. Beden duvarları güçlendirme çalışmaları yapıldı. Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalı Çarşı İstanbul'un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Askıda görünen bütün kablolar kaldırılacak. Işıklandırmaklar tekrardan düzenlenecek. Kapalı Çarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek" diye açıklama yapmıştı.