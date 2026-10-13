İstanbul’un üstüne gri örtü

İstanbul'da sabah saatlerinde kaydedilen dron görüntülerinde kentin üzerine yayılan puslu tabaka dikkat çekti. Tarihi Yarımada'dan gökdelenlerin yükseldiği bölgelere kadar uzanan şehir siluetinde bazı yapılar pusun arkasında güçlükle seçilirken, Marmara Denizi ve Boğaz çevresindeki manzara da gri görünümüyle öne çıktı. İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayımlanan verilere göre Kağıthane istasyonunda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonun da hassas kategorisinde yer aldığı görüldü.

İKİ İLÇEDE HASSAS NOKTADA

Yenibosna'da indeks 100, Sancaktepe'de 93, D-100 istasyonunda 91 ve Selimiye'de 89 olarak kaydedildi. Bu istasyonlarda hava kalitesi orta seviyede sınıflandırıldı. Aynı saat diliminde Aksaray'da 82, Tuzla'da 75, Bağcılar'da 67 ve Avcılar'da 64 indeks değeri ölçüldü. Buna karşılık Büyükada'da 49, Arnavutköy'de 48, Beşiktaş'ta 46 ve Beylikdüzü'nde 42 değerleri kaydedilerek hava kalitesi iyi kategorisinde yer aldı. Hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması önem taşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör