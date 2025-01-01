İşte İstanbul emniyetinden yılbaşı istatistikleri

İstanbul Yılbaşı kutlamalarının merkezi her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim meydanı oldu. On binlerce kişi meydanda 2025 yılına merhaba dedi. 68 bin güvenlik personelinin görev yaptığı İstanbul'da denetim noktalarını ziyaret eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selamı Yıldız SABAH gazetesine verdiği koşa demeçte gece saatlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

86 BİN KİŞİ SORGULANDI

Yılbaşı gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyetler ve Şube Müdürlüklerinin katkılarıyla yapılan denetimlerde toplam 86 bin 154 şahıs sorgulandı. 44 şahıs gözaltına alındı 150 aranan şahıs yakalandı. 88 kişiyi adli ve idari işlemlerden toplam 225 bin 964 lira cezai işlem uygulandı.

133 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 21 bin 721 araç kontrolü sağlandı. 133 araç trafikten men edildi. 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 lira cezai işlem uygulandı. 754* umuma açık yer kontrol edildi. 17 umuma açık iş yerine toplamda 65 bin lira cezai işlem uygulandı. 4 iş yeri kapatıldı.

25 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 25 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 206 adet çeşitli ebatlarda fişek, 4 adet kesici delici alet, 20 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 181 adet Captagon hap, 1 kilo 213 gr. Bonzai-Esrar, 370 gr. Metamfetamin, 310 gr. Eroin, 19 gr Kokain ele geçirildi. Ayrıca 75 adet kaçak sigara ve 287 litre kaçak içki ele geçirildi.