Haberler Yaşam Haberleri İşte İstanbul'un barajlarında son durum!
Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:24

İşte İstanbul'un barajlarında son durum!

İHA
İşte İstanbul’un barajlarında son durum!

Gelen son bilgilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı ise havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41.21 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi. Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj'ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu. Ayrıca bir balıkçının baraja girerek balık avladığı ve barajın kuruyan kısmında ise koyunların otladığı görüldü.

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Ömerli Barajı yüzde 68.65
Alibeyköy yüzde 18.88
Büyükçekmece yüzde 40.07
Darlık yüzde 34.04
Sazlıdere yüzde 20.8
Elmalı yüzde 50.62
Istrancalar yüzde 27.18
Kazandere yüzde 5.07
Pabuçdere yüzde 2.6
Terkos yüzde 40.83".

EN ÇOK OKUNANLAR

İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için 4 kriter: 2022 asgari ücret maaş zammında önemli veriler paylaşılacak
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
Gonca Vuslateri kuryenin mesajını ifşa edince olanlar oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte İstanbul'un barajlarında son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA