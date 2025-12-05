Haberler Yaşam Haberleri İŞTE KUPANIN İLK ADAYI! MasterChef ilk finalisti kim oldu? İşte 4 Aralık 2025 Masterchef'te kazanan isim
Giriş Tarihi: 5.12.2025 01:17

MasterChef Türkiye 2025'te büyük finale sayılı günler kala, finalde mücadele edecek ilk finalist kim olacak sorusu yanıtını arıyor! Dört şef ceketini giyen isimlerin biri bu akşam finale adını yazdıracak. MasterChef ilk finalisti kim oldu? Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan'ın kıyasıya mücadelesinde zafere ulaşan isim kim olacak? Heyecan dolu anlar 4 Aralık 2025 tarihli bölümle TV8'de takip edildi!

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, final öncesi en kritik etaplarından birini yaşıyor. Dört ismin (Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan) ilk finalist olma mücadelesi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin yaratıcılık ve teknik ustalık gerektiren tabakları, adayların üzerindeki baskıyı artırdı. MasterChef'in ilk finalisti olmak, sadece final haftasına kalmak değil, aynı zamanda büyük kupaya bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor.

MASTERCHEF'TE FİNAL HAFTASI

Ceket yarışı veren 8 kişinin arasından çıkarak 4 şef ceketini kazanan Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan ilk finalist olma mücadelesi için tezgah başında yerlerini aldı.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk finalist olan isim Özkan oldu.

MASTERCHEF ALTIN KUPADA KİMLER VAR?

MasterChef Altın Kupa'da bu sezonun birincisiyle bilrikte Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem yarışacak.

