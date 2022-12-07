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Giriş Tarihi: 8.12.2022

İşte TEKNOFEST kuşağı bu!

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İşte TEKNOFEST kuşağı bu!
İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri Senanur Demirci ve Busenur Fidan ile aynı üniversitenin tıp fakültesi öğrencisi Nazende Yağmur Uysal, kokuları ayırt edebilen yapay zekâ geliştirdi. Danışmanlığını Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet İkbal Alp'in yaptığı proje TEKNOFEST 2022'de "Sağlıkta Yapay Zekâ Medikal Teknolojiler Üniversite ve Üzeri Seviyesi'nde ikincilik ödülü aldı. Yüzde 99 oranında başarı sağlayan algoritma; savunma, gıda ve sağlık sektörlerinde kullanılabilecek, hastalıkların kokusunu ayırt edebilecek ve narkotik araştırmalarda belirleyici olacak. Öte yandan Güney Kore'de bir grup araştırmacı öksürük sesinden zatürreyi tanıyan bir yapay zekâ programı geliştirdi.

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İşte TEKNOFEST kuşağı bu!
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