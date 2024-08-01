İstediğiniz bölümlere öncelik verin

25 Temmuz'da başlayan 2024 üniversite tercihleri bugün gece yarısı sona eriyor. Uzmanlar tercih listesine son halini vermek için yapılması gerekenleri SABAH'a anlattı ve adaylara önemli uyarılarda bulundu:Tercih listesi demek "istek listesi" demektir. Yani daha az istediğiniz bir bölüm sırf puanı daha yüksek diye, daha çok istediğiniz bölümün altında olmamalıdır. "Ölü tercih" diye bir şey yoktur. ÖSYM, listenizdeki tüm bölümleri ilk sıradan sonuncuya doğru değerlendirir ve puanınızın yettiği en üst sıradaki bölüme sizi yerleştirir.Listenizi tamamladıktan sonra kendinize kontrol sorusu sorun. Yani "Kazandığın takdirde bu listedeki tüm tercihlerine gönülden kayıt yaptırır mısın?'' Cevabınız evet ise listeniz hazır demektir.Adayların en çok atladıkları ve bu nedenle mağdur oldukları konu, listelerindeki bölümlere ait özel koşulları kontrol etmemeleri nedeniyle yaşanmaktadır. Koşulunu karşılamadığınız bir bölüme kazansanız bile kayıt yaptıramazsınız.- Tercih girişini yaptıktan ve onayladıktan sonra Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda "2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini mutlaka görmelisiniz.- Tercih işleminizi tamamladıktan sonra tercih listenizin çıktısını almayı, kontrol etmeyi ve listenizi saklamayı unutmayın.Bazı adaylar "Ek yerleştirmede yerleşirim" mantığıyla listesini kendi puanından çok yüksek olan bölümlerden oluşturmaktadır. Oysaki ek yerleştirme kendi puanınıza eşit ya da daha düşük puanlı bölümleri yazabileceğiniz şekilde uygulanmaktadır.