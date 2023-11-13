İstiklal Caddesi bombalı saldırı davasında 6 sanığa tahliye

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi de yaralanmıştı. Aralarında bombalı saldırı eyleminin gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanıklı davası hain eylemin 1. yıldönümünde görülmeye devam etti.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya aralarında Ahlam Albashır'in bulunduğu 12 tutuklu sanık hazır edildi. Bazı tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Ahlam Albahsır ve Bilal Bilal El Hacmaos'un İstanbul'da bir süre yanında kaldıkları ve bombanın hazırlandığı atölyenin sahibi tutuklu sanık Ferhat Habeş savunmasını gerçekleştirdi.

2 AY EVDE 15 GÜN ATÖLYEDE KALDILAR

Patlamada ölenlere rahmet dileyen Habeş, 7 yıldır aynı evde oturduğunu, Türkiye'ye sıkıntı yaratmak için değil, iş için geldiğini söyleyerek, "Annem ve babam Suriye'de onlara ne olduğunu bilmiyorum. Eşimden haber alamıyorum. Hasan Şerife beni arayarak Ahlam ve Bilal'in 3 gün ben de kalıp kalamayacağını sordu. 3 gün sonra Avrupa'ya gideceklerini söylemişti. Geldikten sonra kalmaya devam ettiler 3 gün sonra gitmediler. Ben de 'Akrabalarınız varsa gidin. Benim yanımda sıkıntı yaşatmayın' dedim. Onlarda kimselerinin olmadıklarını söyledi. 2 ay kadar evimde kaldılar. Kız kardeşim yanıma gelince onlar evden çıkıp 15 gün atölyede kaldılar" diyerek suçsuz olduğunu, olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

6 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Diğer tutuklu sanıklar tahliyelerine ilişkin talepte bulundular. Ahlam Albashır ise "Kız kardeşimle konuşmak istiyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyet, sanık Ahlam Albashır'in bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı Kanarya Mahallesi'ndeki evde birlikte yakalandığı sanıklar Mahmud Haso, Hadice Alkurdi, kocası Salih Carkes ve oğulları Hadir Carkes, sanık Albashır'i Taksim'de keşfe götüren korsan taksici Yasir Alkorali ve Albashır'ın Taksim'deki ilk keşif çalışmasına birlikte gittiği yaşı küçük A.E.'ninüzerlerine atılı suç vasıflarının değişme ihtimali nedeniyle tahliyelerine karar verildi. Bu 6 sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verildi. Diğer 18 sanığın tutukluluk haline devam karar veren mahkeme, mütalaasını hazırlaması için savcılığa göndererek duruşmayı erteledi.