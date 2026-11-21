Yangın, saat 13.00 sıralarında İstiklal Caddesi Korsan Çıkmazı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının bacayı sarması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
Yoğun dumanın üst katlara dolması nedeniyle binadakiler kısa süreli panik yaşarken itfaiye ekipleri yangına 2 farklı noktadan müdahale etti. Merdivenli araçla üst katları kontrol eden ekipler, dumandan etkilenen 1 kişiyi tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.