Yangın, saat 13.00 sıralarında İstiklal Caddesi Korsan Çıkmazı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının bacayı sarması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.