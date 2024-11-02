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Giriş Tarihi: 2.11.2024

İstismarcı ebeveyn tutuklandı

İstismarcı ebeveyn tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu gerekçesiyle gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anneyi Amasya'da, babayı da İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.
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İstismarcı ebeveyn tutuklandı
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