Haberler Yaşam Haberleri İsveçli IKEA'nın Bursa'daki mağazasındaki mescit kapandı
Giriş Tarihi: 1.9.2023 12:25 Son Güncelleme: 1.9.2023 12:42

İsveçli IKEA'nın Bursa'daki mağazasındaki mescit kapandı

Bursa’da 24 bin 500 metrekare alanda 2 katlı mağazasıyla 15 yıldır hizmet veren İsveçli İKEA, günde binlerce kişinin kullandığı mağazanın mescidini kullanıma kapattı. Görevliler namaz kılmak için gelenleri yan taraftaki alışveriş merkezine yönlendiriyor.

İHA
İsveçli IKEA’nın Bursa’daki mağazasındaki mescit kapandı

Bursa'da Yeni Yalova Yolu üzerinde, 24 bin 500 metrekare alanda 500'den fazla çalışanıyla 2008 yılından beri hizmet veren İKEA, müşterilerinin ve çalışanlarının kullandığı mescidi kapattı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla dünya gündemine giren İsveç menşeeli firma müşterilerinden tepki çekti.
Daha önce merdiven altında, atıl bir köşede mescit bulunduran İKEA, şimdilerde ise onu bile bulundurmak istemiyor. Vatandaşların 'namaz nerede kılabilirim' sorusuna ise, görevliler tarafından başka bir alışveriş merkezine yönlendiriliyor.

Günde binlerce kişinin geldiği, hafta sonları adım atacak yerin bulunmadığı IKEA'nın bu kararına tepki gösteren müşteriler, "Siz Allah'ın dinine sahip çıkarsanız Allah da size sahip çıkar. Ancak IKEA bu konuda farklı davranıyor. Bodrum kattaki mescidi bile kaldırmışlar. Anlaşılır gibi değil. İlgili kurumların gereğini yapacağını inanıyorum" dediler.

İsveçli IKEA mescidi kapattı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Azim, başarı, gurur: Çobanlık yaparken ders çalışıp tıp fakültesini kazandı
Kartal'da skandal olay! Başkan Erdoğan'a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Araplar arasındaki çatışmalar büyüyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Atatürk anlaşılırsa Atatürkçü olmadıkları anlaşılacak, bütün mesele bu
Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na: Ters yumruk yemiş boksöre benziyor
Kılıçdaroğlu’nun sırrı ne?
Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında! Dinamo Kiev, temsilcimize boyun eğdi…
SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi
Ferahlık nerede?
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveçli IKEA'nın Bursa'daki mağazasındaki mescit kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA