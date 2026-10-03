Haberler Yaşam Haberleri İsviçre - Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 3.10.2026 10:47

İsviçre - Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Böylece İsviçre ile Slovenya maçı futbol gündemindeki yerini aldı. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu randevu öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın kanalı detayları netleşti. Peki, "İsviçre - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte mücadeleye dair merak edilen tüm detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsviçre - Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 3. hafta heyecanı sahne alıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede İsviçre, sahasında Slovenya'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin "İsviçre - Slovenya maçı tarihi, saati, yayın kanalı" sorgulamaları ön plana çıktı. Türkiye'den de naklen yayınlanacak olan mücadelenin bilgileri takip ediliyor.

İSVİÇRE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı canlı yayın kanalı bilgisi kesinleşti. UEFA Uluslar Ligi İsviçre - Slovenya maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar A Ligi 3.hafta karşılaşmalarından olan İsviçre - Slovenya maçı için geri sayım başladı. Thermoplan Arena Stadyumun'da oynanacak karşılaşma 3 Ekim 2026 Cumartesi bugün, TSİ ile saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki kalan maçları belli oldu! İşte sıradaki 3 maçın tarihi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

3 EKİM 2026 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

🆚 Hırvatistan-İngiltere
⏰ 19.00
📺 A Spor

🆚 İspanya-Çekya
⏰ 21.45
📺 A Haber

🆚 Kuzey Makedonya-İskoçya
⏰ 21.45
📺 A Para

🆚 İsviçre-Slovenya
⏰ 21.45
📺 A Spor

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İsviçre - Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA