İsviçre - Slovenya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 3. hafta heyecanı sahne alıyor. Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede İsviçre, sahasında Slovenya'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin "İsviçre - Slovenya maçı tarihi, saati, yayın kanalı" sorgulamaları ön plana çıktı. Türkiye'den de naklen yayınlanacak olan mücadelenin bilgileri takip ediliyor.