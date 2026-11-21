Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşandı. Beyaz eşya dükkanı işleten Bayram Duran, işyerine gelen ve iddiaya göre aralarında önceye dayalı husumet bulunan Fatih Pullukçu ile tartıştı. Tartışma üzerine Pullukçu yanında getirdiği tüfekle Duran'ı vurup, olay yerinden kaçtı.
O KAVGA ÖLÜMLE SONUÇLANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Bayram Duran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Fatih Pullukçu'nun ise kısa süre sonra teslim olduğu öğrenildi. Pullukçu ile Duran arasında kısa süre önce bir kavga çıktığı, olayında bu nedenle yaşandığı ileri sürüldü.