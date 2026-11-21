O KAVGA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Bayram Duran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Fatih Pullukçu'nun ise kısa süre sonra teslim olduğu öğrenildi. Pullukçu ile Duran arasında kısa süre önce bir kavga çıktığı, olayında bu nedenle yaşandığı ileri sürüldü.

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