İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!

2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi mücadelelerinde A Mill Takımımız'ın mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Eylül ve Ekim ayındaki yoğun fikstür maratonunun son maçına çıkacak olan Ay-yıldızlı takım, İtalya ile kritik bir puan mücadelesi verecek. Böylece futbolseverler için İtalya - Türkiye maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri açıklandı.