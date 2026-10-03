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Giriş Tarihi: 3.10.2026 09:54

İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!

UEFA Uluslar Ligi A grubu dördüncü maçında A Mill Futbol Takımı, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin zorlu mücadelesi öncesinde taraftarlar; karşılaşmanın tarihi, yayın saati ve yayın kanalı için araştırma yapmaya başladı. Peki, "İtalya - Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak dev maça dair tüm detaylar ve A Milli Takım Uluslar Ligi maç fikstürü…

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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!
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2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi mücadelelerinde A Mill Takımımız'ın mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Eylül ve Ekim ayındaki yoğun fikstür maratonunun son maçına çıkacak olan Ay-yıldızlı takım, İtalya ile kritik bir puan mücadelesi verecek. Böylece futbolseverler için İtalya - Türkiye maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri açıklandı.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ay-yıldızlı takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu kritik mücadelesinin yayın kanalı ATV olacak. Böylece futbolseverler İtalya-Türkiye maçını ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.

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A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre sahip. Millilerimizin gruptaki fikstür programı şu şekilde:

25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

A MİLLİ TAKIMIMIZIN GRUPTAKİ PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımımız, 2026 UEFA Uluslar Ligi'ne zorlu fikstürle başladı. İşte puan durumu:

- Türkiye-Fransa: 1-0 mağlup

- Türkiye-İtalya: 4-1 mağlup

- Belçika-Türkiye: 3-0 mağlup

İtalya-Türkiye arasında oynanacak karşılaşma ile ay-yıldızlılar ilk puanlarını hanesine yazdırmak hedefiyle sahaya çıkacak.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!
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