İtalya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç fikstürü açıklandı!

2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi mücadelelerinde A Mill Takımımız'ın mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Eylül ve Ekim ayındaki yoğun fikstür maratonunun son maçına çıkacak olan Ay-yıldızlı takım, İtalya ile kritik bir puan mücadelesi verecek. Böylece futbolseverler için İtalya - Türkiye maçı tarihi, saati ve yayın kanalı bilgileri açıklandı.
UEFA Uluslar Ligi A Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım, Eylül ve Ekim pencerelerinde oldukça yoğun ve kritik bir fikstüre sahip. Millilerimizin gruptaki fikstür programı şu şekilde:
25 Eylül Cuma (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye
A Milli Futbol Takımımız, 2026 UEFA Uluslar Ligi'ne zorlu fikstürle başladı. İşte puan durumu:
- Türkiye-Fransa: 1-0 mağlup
- Türkiye-İtalya: 4-1 mağlup
- Belçika-Türkiye: 3-0 mağlup
İtalya-Türkiye arasında oynanacak karşılaşma ile ay-yıldızlılar ilk puanlarını hanesine yazdırmak hedefiyle sahaya çıkacak.
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