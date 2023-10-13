Haberler Yaşam Haberleri İtfaiye aracı uçuruma yuvarlandı! 1 itfaiye eri şehit oldu
Giriş Tarihi: 13.10.2023 18:32 Son Güncelleme: 13.10.2023 18:47

İtfaiye aracı uçuruma yuvarlandı! 1 itfaiye eri şehit oldu

Kocaeli Gölcük ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı. Olayda bir kişi şehit olurken, bir kişi de ağır yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
İtfaiye aracı uçuruma yuvarlandı! 1 itfaiye eri şehit oldu

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir itfaiye aracı, henüz öğrenilemeyen Bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve rman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Olay yerinden ilk edinilen bilgilere göre bir personel şehit olurken bir diğer personel ağır yaralandı kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İtfaiye aracı uçuruma yuvarlandı! 1 itfaiye eri şehit oldu
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