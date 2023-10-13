İtfaiye aracı uçuruma yuvarlandı! 1 itfaiye eri şehit oldu

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir itfaiye aracı, henüz öğrenilemeyen Bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve rman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Olay yerinden ilk edinilen bilgilere göre bir personel şehit olurken bir diğer personel ağır yaralandı kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.