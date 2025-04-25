İtfaiye eri İrfan Acar tahliye edildi

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde 21 Ocak gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı Emir Aras, Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ve elektrik teknisyeni Muharrem Şen'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı.