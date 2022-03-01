İtfaiye Numarası: İtfaiye Telefon Numarası Kaçtır, Yangın İhbar Numarası Hangi Durumlarda Aranır?

Acil durum numaraları İç İşleri Bakanlığı'nca yürütülmektedir. Yaşanan acil durumlarda aranan söz konusu numaralar en hızlı şekilde ilgili yere intikal ederek problemi en aza indirmek için ellerinden geleni yaparlar. Yangın, özellikle yaz aylarında ülkemizde sıkça görülebilmektedir. Yaşanan bu durumu en az hasarla atlatmak için yangın ihbara hızlı ulaşım oldukça önemlidir. Peki, yangın ihbarın numarası nedir? Yangın İhbar hangi durumlarda aranır?

İtfaiye numarası kaçtır?

Türkiye'de pek çok acil durum hattı bulunmaktadır. Önceden her kurumun ayrı bir acil durum numarası varken İç İşleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışma ile bazı kurumlar aynı numara üzerinden acil çağrı hattına alınmıştır.

İtfaiye'nin numarası 110 iken artık 112 acil çağrı merkezine bağlanmıştır. Artık herhangi bir yangın durumunu ihbar etmek için 112 nolu acil durum hattı aranmalıdır. İtfaiye ile birlikte ambulans, jandarma, polis, sahil güvenlik ve orman yangın ihbarlarında da 112 nolu acil yardım çağrısı aranmaktadır.

İtfaiye telefon numarası

10 Temmuz 2021 yılına kadar 110 nolu acil durum telefonu itfaiyeye aitti. Ancak o günden sonra gelen yeni düzenleme ile itfaiyenin numarası 112'ye bağlanmıştır. Herhangi bir acil durum halinde 112 nolu acil çağrı telefonu aranmalıdır.

Yangın ihbar numarası numarası hangi durumlarda aranır?

Yangın ihbar deyince bazı yanlış anlaşılmalar olabilmektedir. Orman yangınları için de farklı bir acil durum numarası söz konusuydu. Ancak yapılan yeni düzenleme ile orman yangınları ile herhangi bir yerde olan yangınlar ve bazı acil durum numaralarına tek bir hat üzerinden ihbar gerçekleşmektedir.

Yangın ihbar numarası yangının başlamış olduğu tespit edilen herhangi bir ev, iş yeri, açık mekan ya da ormanlarda acil mühadale edilmesi üzerine aranır. Ayrıca yanmamış ama yanma şüphesi olan, herhangi bir elektrik kaçağı nedeniyle yangın olma şüphesi duyulan süreçlerde de tedbiren yangın ihbar ile iletişime geçilebilir.