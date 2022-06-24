İtfaiyeci Nasıl Olunur? Lise Mezunu İtfaiye Eri Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?

Yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel ad itfaiyedir. Yangın söndürmekle yükümlü personele itfaiyeci denilir. İtfaiyecilikte uzmanlaşmak için uzun bir eğitim ve alıştırma sürecinden geçilir. Zor meslek grubu olduğu için işe alımlarda önemli kriterlere dikkat edilmektedir. Nasıl itfaiyeci olunur? Sorusu da bu yüzden merak edilmektedir. Lise mezunu itfaiye eri olma şartları nelerdir, yaş sınır var mı? Bu gibi tüm merak edilen soruları yanıtlayacağız. Eğer itfaiyeci olmak istiyorsanız aşağıda sıraladığımız maddeleri yerine getirmiş olmalısınız.
İtfaiyecilik mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye'nin birçok ilinde ortaöğretim meslek liselerinde itfaiye teknisyeni, yükseköğretim meslek yüksekokullarında itfaiye teknikeri unvanıyla sağlanmaktadır. Lise mezunu itfaiyeci nasıl olunur? Sorusunun yanıtı da bu şekilde yanıtlayabiliriz. Lise mezunu olarak bu şekilde itfaiyeci olunurken diğer durumlarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Bu şartların hepsini tamamlıyorsanız itfaiyeci mesleğine başvuruda bulunabilirsiniz.
İtfaiyeci olmak için aşağıdaki şartları tamamlamalısınız.
Erkek adaylar için 167 cm boy şartı aranırken erkeklerden farklı olarak kadın adaylar için 1.60 cm'den uzun boya sahip olma şartı aranmaktadır. Diğer şartlar her iki cinsiyet içinde geçerlidir. Son güncel rakamları kurumların alım yaptığı ilan sayfasından kontrol etmenizde fayda vardır.
İtfaiyeci olabilmek için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.