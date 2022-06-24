İtfaiyeci Nasıl Olunur? Lise Mezunu İtfaiye Eri Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?

Yangın söndürme işlemi ve bu işlemi yapan kuruluşa verilen genel ad itfaiyedir. Yangın söndürmekle yükümlü personele itfaiyeci denilir. İtfaiyecilikte uzmanlaşmak için uzun bir eğitim ve alıştırma sürecinden geçilir. Zor meslek grubu olduğu için işe alımlarda önemli kriterlere dikkat edilmektedir. Nasıl itfaiyeci olunur? Sorusu da bu yüzden merak edilmektedir. Lise mezunu itfaiye eri olma şartları nelerdir, yaş sınır var mı? Bu gibi tüm merak edilen soruları yanıtlayacağız. Eğer itfaiyeci olmak istiyorsanız aşağıda sıraladığımız maddeleri yerine getirmiş olmalısınız.

İtfaiyeci Nasıl Olunur?

İtfaiyecilik mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye'nin birçok ilinde ortaöğretim meslek liselerinde itfaiye teknisyeni, yükseköğretim meslek yüksekokullarında itfaiye teknikeri unvanıyla sağlanmaktadır. Lise mezunu itfaiyeci nasıl olunur? Sorusunun yanıtı da bu şekilde yanıtlayabiliriz. Lise mezunu olarak bu şekilde itfaiyeci olunurken diğer durumlarda aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Bu şartların hepsini tamamlıyorsanız itfaiyeci mesleğine başvuruda bulunabilirsiniz.

İtfaiyeci olmak için aşağıdaki şartları tamamlamalısınız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları gerekir.

Kadın İtfaiyeci Nasıl Olunur?

Erkek adaylar için 167 cm boy şartı aranırken erkeklerden farklı olarak kadın adaylar için 1.60 cm'den uzun boya sahip olma şartı aranmaktadır. Diğer şartlar her iki cinsiyet içinde geçerlidir. Son güncel rakamları kurumların alım yaptığı ilan sayfasından kontrol etmenizde fayda vardır.

İtfaiyeci Yaş Sınırı Var Mı?

İtfaiyeci olabilmek için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.