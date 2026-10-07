İtirafçı Cüneyt Yakut’tan şok ifade: Murat Ongun’a zarf içinde 10 milyonluk çek verdim

Duruşmada mahkeme başkanı ve savcının sorularını yanıtlayan sanık Cüneyt Yakut, İBB iştiraki Medya AŞ üzerinden yürütülen usulsüzlük çarkını gözler önüne serdi. Emrah Bağdatlı ile Murat Ongun arasında ast-üst ilişkisi bulunduğunu belirten Yakut, "Emrah sektörü haraca kesti. Medya A.Ş.'den bütün açık havacıları çağırdılar. Faturalar kesildi, insanlar geçmişte olmayan bu paraları ödemeye başladı. Tahmin ediyorum Emrah fatura kesip parayı dışarı çıkardı. Emrah, Murat Ongun'un adamıydı" ifadelerini kullandı.
"10 MİLYON LİRALIK ÇEKİ ODASINDA ZARF İÇİNDE TESLİM ETTİM"
İBB'ye bağlı Medya A.Ş. veya Kültür A.Ş. üzerinden alınan reklam alt taşeronluk işi karşılığında ödeme yapıldığını aktaran Yakut, çarpıcı detaylar verdi. Zarf içinde 10 milyon liralık müşteri çekini doğrudan Murat Ongun'a teslim ettiğini söyleyen Yakut, "Çekleri Medya A.Ş.'deki odasında kendisine verdim. İstendi, verdim. Artık sektörde bu durum doğallaşmıştı, işin doğasında olan bir süreç haline gelmişti" dedi.
"700 BİN DEĞİL, 1 MİLYON 200 BİN DOLAR VERDİM"
Rus iş ortaklarının Boğaziçi bölgesindeki arazisinde basit onarım izni alabilmek için yürütülen pazarlıkları da anlatan Cüneyt Yakut, sanık İmamoğlu'nun danışmanı Yakup Öner'in iddialarını yalanladı. Öner'in "kreş teklifi" yönündeki beyanlarını reddeden Yakut, pazarlığın doğrudan para üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Yakut, "Yakup Öner'e ifade ettiği gibi 700 bin dolar değil, birkaç parçada toplam 1 milyon 200 bin dolar verdim. Parayı kendisinin belirttiği kişilere ve muhasebecilerim aracılığıyla ilettim" şeklinde konuştu.