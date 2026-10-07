İtirafçı Cüneyt Yakut’tan şok ifade: Murat Ongun’a zarf içinde 10 milyonluk çek verdim

"700 BİN DEĞİL, 1 MİLYON 200 BİN DOLAR VERDİM"

Rus iş ortaklarının Boğaziçi bölgesindeki arazisinde basit onarım izni alabilmek için yürütülen pazarlıkları da anlatan Cüneyt Yakut, sanık İmamoğlu'nun danışmanı Yakup Öner'in iddialarını yalanladı. Öner'in "kreş teklifi" yönündeki beyanlarını reddeden Yakut, pazarlığın doğrudan para üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Yakut, "Yakup Öner'e ifade ettiği gibi 700 bin dolar değil, birkaç parçada toplam 1 milyon 200 bin dolar verdim. Parayı kendisinin belirttiği kişilere ve muhasebecilerim aracılığıyla ilettim" şeklinde konuştu.