İtirafçı Müteahhit Ahmet Sarı: Ödemelerimi alabilmek için 229 milyon TL ’haraç’ verdim!

MİLYARLIK ALACAKLARA İCRA TAKİBİ VE BASKI

Sarılar İnlaat Sahibi iş adamı itirafçı Ahmet Sarı, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 31. duruşmasında hakim karşısına çıkarak kapsamlı bir savunma yaptı. 1980'li yıllardan bu yana kamu ihaleleri aldığını, JCB ve Mercedes gibi dünya devlerinin en büyük alıcılarından biri olduğunu vurgulayan Sarı, 2019 yılındaki İBB yönetim değişikliğinin ardından büyük bir baskı çemberine alındığını dile getirdi.

2018 yılında kurduğu Havaş (Havaist) taşıma işinin yeni yönetim tarafından ellerinden alınmaya çalışıldığını ve haksız fesihlerle mağdur edildiğini belirten Sarı, İBB iştiraklerinden kazandığı devasa ihalelere ve teslim ettiği işlere rağmen hakediş ödemelerinin bilinçli olarak durdurulduğunu ifade etti. Alacaklarını tahsil edebilmek için İBB aleyhine milyarlarca liralık icra takipleri başlatmak zorunda kaldığını aktardı.