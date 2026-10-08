İtirafçı Müteahhit Ahmet Sarı: Ödemelerimi alabilmek için 229 milyon TL ’haraç’ verdim!

Sarı, burada biriken alacaklarına ilişkin kendisine "Bir şey vermeden paranı alamazsın" denildiğini ve bu şekilde tehdit edildiğini ileri sürdü. Alacaklarını tahsil edebilmek için farklı tarihlerde toplam 229 milyon TL ödeme yaptığını belirten Sarı, söz konusu ödemeleri mahkeme huzurunda "haraç" olarak nitelendirdi.
MİLYARLIK ALACAKLARA İCRA TAKİBİ VE BASKI
Sarılar İnlaat Sahibi iş adamı itirafçı Ahmet Sarı, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 31. duruşmasında hakim karşısına çıkarak kapsamlı bir savunma yaptı. 1980'li yıllardan bu yana kamu ihaleleri aldığını, JCB ve Mercedes gibi dünya devlerinin en büyük alıcılarından biri olduğunu vurgulayan Sarı, 2019 yılındaki İBB yönetim değişikliğinin ardından büyük bir baskı çemberine alındığını dile getirdi.
2018 yılında kurduğu Havaş (Havaist) taşıma işinin yeni yönetim tarafından ellerinden alınmaya çalışıldığını ve haksız fesihlerle mağdur edildiğini belirten Sarı, İBB iştiraklerinden kazandığı devasa ihalelere ve teslim ettiği işlere rağmen hakediş ödemelerinin bilinçli olarak durdurulduğunu ifade etti. Alacaklarını tahsil edebilmek için İBB aleyhine milyarlarca liralık icra takipleri başlatmak zorunda kaldığını aktardı.
"ÖDEME ALMAK İSTİYORSAN YA PARA VERİRSİN YA DA İCRA KÖŞELERİNDE SÜRÜNÜRSÜN"
Savunmasında 2022 yılının sonlarına doğru gerçekleşen skandal görüşmeyi detaylarıyla anlatan Sarı, "Ertan Yıldız benimle görüşmek istedi. Yanında Fatih Keleş de vardı. Bana açıkça 'İhaleleri kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini almak için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasından icra dosyasına uğraşırsın. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz' dediler. İhale kazanmak için değil, sadece ve sadece alın terim olan alacaklarımı ve hakedişlerimi tahsil edebilmek için para vermek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.
ÇAPRAZ SORGUDA TEK TEK AÇIKLADI: 229 MİLYON TL BANKADAN ÇEKİLİP TESLİM EDİLDİ
Duruşma savcısının çapraz sorguda yönelttiği sorular, organize para çarkının işleyişini gözler önüne serdi. Duruşma Savcısının, "Ertan Yıldız'a 60 milyon TL, Fatih Keleş'e de 169 milyon TL... Toplam doğru mu?" sorusuna Sarı, "Doğrudur." yanıtını verdi. Savcı,"Haraçta bir zorlama unsuru olması lazım. Siz nasıl bir zorlamaya maruz kaldınız da para verdiniz?" sorusunu ise Sarı, "Benim bir geçmişim var, Havaist diye. İşimi elimden aldılar. Ertan Yıldız'ı çok iyi tanıdığım için, nasıl acımasız bir adam olduğunu bildiğim için resmen Ertan Yıldız benden haraç aldı. Zorlamayla aldılar." şeklinde yanıtladı.
Duruşma Savcısı Sarı'ya para teslim sürecinin nasıl gerçekleştiğini sordu. Sarı,"Ertan Yıldız ile telefonla görüşürdük. Ziya Gökmen'in şoförünü veya kendi şoförünü gönderirdi, garajdan verirdim. Fatih Keleş'e verdiğim paraları ise Bakırköy'deki binayla Florya'daki yerlerine götürüp teslim ederdim. Bazen Zafer Keleş ve Murat isimli şahıslar alırdı, bazen de doğrudan Fatih Keleş'e verirdim." dedi.
"GÖLGE BAŞKAN ERTAN YILDIZ"
Çapraz sorgu sırasında belediye içerisindeki hiyerarşik yapıya ve güç dengelerine de değinen Ahmet Sarı, Bakırköy belediye binasının 5. katındaki odada yürütülen trafiği anlattı.
Duruşma Savcısı: "Fatih Keleş'i nasıl bilirsiniz?" sorusunu Ahmet Sarı,"Beşinci katta ilk Ertan Yıldız otururdu. Bütün orada gölge başkandı. Ekrem Bey'den daha havalı, Ekrem Bey'in sözünden daha etkili ve yetkili biriydi. Bütün iştirakler ona bağlıydı, o yönetirdi. Fatih Keleş ilk etapta onun yardımcısı gibiydi, sonra süreç içerisinde o odaya Fatih Keleş geçti." şeklinde yanıtladı. Savcının,"Peki bu paralar hangi maksatla alındı sizden?" sorusunu ise Sarı, "Ertan'ın ağzından duyduğum, onların bir sistemi vardı. Bu sistemi yaşatmak için para toplamaları gerektiğini söyleyip duruyorlardı." diye cevapladı.