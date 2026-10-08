İtirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu para trafiği ve villa devrini anlattı: İmamoğlu’nun bilgisi var

Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat'a devredilen 2 villanın alım sürecine ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Villaları, İmamoğlu'nun bilgisi ve talebi doğrultusunda, İSKİ'den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlatan Nuhoğlu; devir gerçekleşene kadar villalara ilişkin sürecin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü, Tuncay Yılmaz'ın talebi üzerine de 2024 yılında villaları İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini söyledi. Nuhoğlu, söz konusu alım ve devir işlemini "idare ile arasını iyi tutmak" amacıyla yaptığını, taraflar arasındaki sözleşmeye eklenen 84 milyon TL'lik ek sözleşmenin ise gerçeği yansıtmadığını beyan etti.
480 MİLYON TL'LİK VİLLALAR İÇİN "HAK EDİŞLERİMİ ALABİLMEK İÇİN VERDİM" BEYANI
Duruşmada, İSKİ'den yapılan ödemelerle alındığı belirtilen ve değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen villaların İmamoğlu İnşaat'a devri de gündeme geldi. Mahkeme Başkanının konuya ilişkin soruları üzerine Ali Nuhoğlu, villaları hak edişlerini alabilmek amacıyla devrettiğini mahkeme huzurunda beyan etti.
"GÜLLÜCE TARIM ŞİRKETİ VİLLALAR İÇİN KURULDU"
Çapraz sorguda Nuhoğlu etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu belirtti. Çapraz sorgunun başında duruşma savcısı Nuhoğlu'na Güllüce Tarım Şirketi'nin hangi amaçla kurulduğunu sordu. Nuhoğlu, "Villayı alma amacıyla." dedi. Savcının, "Size bu iki villayı almanızı kim söyledi?" sorusuna Nuhoğlu, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın söylediğini belirtti. Yılmaz'ın kendisine, "Biz burayı İmamoğlu'na almak istiyoruz, şu anda nakit durumumuz uygun değil" şeklinde bir talepte bulunduğunu belirten Nuhoğlu, savcının bu ifadenin doğru olup olmadığını sorması üzerine "Doğrudur" dedi. Nuhoğlu ayrıca sürecin Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu da doğruladı.
SÜRECİ İMAMOĞLU İNŞAAT TAKİP ETTİ
Savcı, Güllüce Tarım şirketinin mali, muhasebe ve vergi işlemlerinin kim tarafından yürütüldüğünü de sordu. Nuhoğlu, villanın devrine kadar bu işlemlerin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından takip edildiğini doğruladı. Nuhoğlu, Güllüce Tarım'ın kurulmasının başka bir amacı olmadığını da söyledi.
Nuhoğlu, Sarıyer'deki villayı 31 milyon TL'ye aldığını söyledi. Daha sonraki devir sürecinde ise 15 milyon TL ile Beylikdüzü'nde bulunan 6+1 bir villadan oluşan toplam 48 milyon TL'lik bir anlaşma yapıldığını belirtti. Savcı, bilirkişi raporunda villanın değerinin yaklaşık 480 milyon TL olarak hesaplandığını hatırlatarak, aradaki büyük değer farkını Nuhoğlu'na sordu.
PARANIN KAYNAĞI İSKİ'DEN
Savcının villaların parasının kaynağını sorması üzerine ise Nuhoğlu, "MASAK raporlarında var zaten sayın savcım. İSKİ'den gelen paradır" dedi.
Nuhoğlu, söz konusu paranın İSKİ'den olan alacaklarından geldiğini belirterek, "Yaptığımız iş karşılığı verilen bir para" ifadesini kullandı.
"İLİŞKİYİ İYİ TUTMA ADINA..."
Savcı, villanın alımında kullanılan paranın İSKİ'den gelen alacaklardan oluştuğunu, daha sonra villanın 48 milyon TL'lik bir anlaşmayla devredildiğini ve bilirkişi raporunda değerinin 480 milyon TL civarında hesaplandığını belirterek Nuhoğlu'na, "Bu bir ticaret miydi? Yoksa belediyedeki işlere ilişkin Ekrem Bey'e verdiğiniz rüşvet kapsamında bir bedel miydi?" sorusunu yöneltti. Nuhoğlu ise Büyükşehir'deki ödeme sıkıntılarından ve işlerinin aksamaması için ilişkilerini kullanmak zorunda kaldığından söz etti. Savcının, "İlişkiyi korumak için mi?" şeklindeki sorusuna Nuhoğlu'nun verdiği yanıt, "İlişkiyi iyi tutma adına tabii." oldu.