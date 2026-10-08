İtirafçı müteahhit Ali Nuhoğlu para trafiği ve villa devrini anlattı: İmamoğlu’nun bilgisi var

SÜRECİ İMAMOĞLU İNŞAAT TAKİP ETTİ

Savcı, Güllüce Tarım şirketinin mali, muhasebe ve vergi işlemlerinin kim tarafından yürütüldüğünü de sordu. Nuhoğlu, villanın devrine kadar bu işlemlerin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından takip edildiğini doğruladı. Nuhoğlu, Güllüce Tarım'ın kurulmasının başka bir amacı olmadığını da söyledi.

Nuhoğlu, Sarıyer'deki villayı 31 milyon TL'ye aldığını söyledi. Daha sonraki devir sürecinde ise 15 milyon TL ile Beylikdüzü'nde bulunan 6+1 bir villadan oluşan toplam 48 milyon TL'lik bir anlaşma yapıldığını belirtti. Savcı, bilirkişi raporunda villanın değerinin yaklaşık 480 milyon TL olarak hesaplandığını hatırlatarak, aradaki büyük değer farkını Nuhoğlu'na sordu.

PARANIN KAYNAĞI İSKİ'DEN

Savcının villaların parasının kaynağını sorması üzerine ise Nuhoğlu, "MASAK raporlarında var zaten sayın savcım. İSKİ'den gelen paradır" dedi.

Nuhoğlu, söz konusu paranın İSKİ'den olan alacaklarından geldiğini belirterek, "Yaptığımız iş karşılığı verilen bir para" ifadesini kullandı.