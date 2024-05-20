İTÜ MTAL öğrencileri İtalya yolcusu

İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk öğrencilerinden olan Doruk Özdemir ve Poyraz Alparslan büyük bir başarıya imza attı. Her ikisi de eğitimleri süresince yaptıkları projeler ve gösterdikleri başarılar sayesinde İtalya'nın Torino şehrindeki ülkenin en eski teknik üniversitesi Politecnico di Torino'dan burslu lisans eğitimi için kabul aldı. Üniversiteye kabul alan Özdemir, Otomotiv Mühendisliği, Alparslan ise İşletme Mühendisliği bölümlerinde eğitim görecek.

DÜNYA SIRALAMASINDA 28. VE 52. SIRADA

Özdemir ve Alparslan'ın lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca, dünya QS sıralamalarında Makine Mühendisliği'nde 28. sırada, teknik üniversite sıralamasında ise 52. sırada yer alan Politecnico di Torino'dan mezun olduktan sonra Türkiye'ye katkıları büyük olacak. Politecnico di Torino'dan kabul alan Doruk Özdemir, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İtalya'nın ilk teknik üniversitesi, Avrupa'nın en iyi teknik üniversitelerinden birini kazanmak çok güzel bir duygu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Mesleki ve teknik lisede okuyup İtalya'daki önemli bir üniversiteyi kazanmak gurur verici. Mesleki liselere karşı olan algı da böylece kırılabilir. İtalya'da farklı teknikleri ve eğitimleri alıp Türkiye'ye katma değer sağlamak istiyorum."

NELER YAPMIŞLARDI?

Gençler lise yılları boyunca TEKNOFEST Elektrikli Araç Yarışması, Samsung Solve for Tomorrow Smart Cities Yarışması, GEBİTAG Sempozyumları ve Genç Uluslararası Bilim Fuarı gibi prestijli etkinliklere katıldı. Ayrıca gençler, okulun dahil olduğu Erasmus+ projeleri kapsamında İtalya ve Hollanda'da İTÜ MTAL'yi başarıyla temsil etti ve alanında önde gelen şirketlerde staj yaptı.