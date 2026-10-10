İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

Milyonlarca İstanbullu her gün derin bir nefes alabilmek için sahillere ya da orman kıyılarına kaçarken, bilim dünyasından gelen son rapor kent sakinlerini ters köşe yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen kapsamlı ölçümler, megakentin genelinde hava kalitesinin hissedilir biçimde toparlandığını ve kirliliğin gerilediğini ortaya koydu. Ancak araştırmanın asıl yankı uyandıran kısmı, havanın en temiz çıktığı 5 adres oldu.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'ye ait 26 ölçüm istasyonunun PM10 (partikül madde) verileri incelendi.
HAVA NASIL TEMİZLENDİ? PROF. DR. TOROS AÇIKLADI!
Hava kalitesindeki iyileşmeyi değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, meteorolojik şartların belirleyici olduğunu vurguladı:
"Bu yıl daha yağışlı dönemler yaşadık. Atmosfer daha hareketliydi, rüzgarlar daha fazlaydı. Yağış sistemlerinin geçmesi atmosferin doğal olarak temizlenmesini sağladı."
Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim oranlarında dikkat çeken sonuçlar elde edildi:
KİRLİLİĞİN EN ÇOK ARTTIĞI NOKTALAR
Sarıyer: +%60,73
Sultangazi (Sultangazi 2): +%46,83
Sultangazi (Sultangazi 1): +%35,30
KİRLİLİĞİN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ NOKTALAR
Üsküdar (Üsküdar 1): -%35,43
Aksaray: -%34,88
Esenler: -%33,03
- Üsküdar: 14,32 mikrogram
- Maslak: 15,64 mikrogram
- Kandilli: 16,27 mikrogram
- Alibeyköy: 16,39 mikrogram
- Büyükada: 16,47 mikrogram
- Sultangazi (Sultangazi 2): 53,11 mikrogram
- Sultangazi (Sultangazi 3): 52,94 mikrogram
- Sancaktepe: 51,64 mikrogram
- Tuzla: 44,71 mikrogram
- Beylikdüzü: 44,08 mikrogram
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Toros, kalıcı bir temizlik için bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti: