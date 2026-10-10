İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

Milyonlarca İstanbullu her gün derin bir nefes alabilmek için sahillere ya da orman kıyılarına kaçarken, bilim dünyasından gelen son rapor kent sakinlerini ters köşe yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen kapsamlı ölçümler, megakentin genelinde hava kalitesinin hissedilir biçimde toparlandığını ve kirliliğin gerilediğini ortaya koydu. Ancak araştırmanın asıl yankı uyandıran kısmı, havanın en temiz çıktığı 5 adres oldu.