Haberler Yaşam Haberleri İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul'un havası en temiz ilçeleri
Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:25 Son Güncelleme: 10.10.2026 09:26

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul'un havası en temiz ilçeleri

İTÜ'nün dev araştırmasıyla İstanbul'un hava kalitesi haritası sil baştan çizildi; zirvedeki 5 ilçe ezberleri altüst etti. Kandilli ve Üsküdar beklenen yerini alırken, gökdelenlerin ve araç kuyruklarının ortasındaki o bölgenin sıralamaya girmesi herkesi şoke etti.

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İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri
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Milyonlarca İstanbullu her gün derin bir nefes alabilmek için sahillere ya da orman kıyılarına kaçarken, bilim dünyasından gelen son rapor kent sakinlerini ters köşe yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen kapsamlı ölçümler, megakentin genelinde hava kalitesinin hissedilir biçimde toparlandığını ve kirliliğin gerilediğini ortaya koydu. Ancak araştırmanın asıl yankı uyandıran kısmı, havanın en temiz çıktığı 5 adres oldu.

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

HAVAMIZ ARTIK DAHA TEMİZ!

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros liderliğinde yürütülen çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB'ye ait 26 ölçüm istasyonunun PM10 (partikül madde) verileri incelendi.

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

Araştırma sonuçlarına göre, kent genelinde ortalama PM10 değeri metreküp başına 31,48 mikrogramdan 29,45 mikrograma geriledi.

26 istasyonun 17'sinde hava kalitesi artarken, 9 noktada ise kirlilik yükseldi.

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İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

HAVA NASIL TEMİZLENDİ? PROF. DR. TOROS AÇIKLADI!

Hava kalitesindeki iyileşmeyi değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, meteorolojik şartların belirleyici olduğunu vurguladı:

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

"Bu yıl daha yağışlı dönemler yaşadık. Atmosfer daha hareketliydi, rüzgarlar daha fazlaydı. Yağış sistemlerinin geçmesi atmosferin doğal olarak temizlenmesini sağladı."

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

HAVA KİRLİLİĞİ EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLÇELER

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim oranlarında dikkat çeken sonuçlar elde edildi:

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

KİRLİLİĞİN EN ÇOK ARTTIĞI NOKTALAR

Sarıyer: +%60,73

Sultangazi (Sultangazi 2): +%46,83

Sultangazi (Sultangazi 1): +%35,30

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

KİRLİLİĞİN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ NOKTALAR

Üsküdar (Üsküdar 1): -%35,43

Aksaray: -%34,88

Esenler: -%33,03

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

HAVASI EN TEMİZ 5 İLÇE (PM10 Değerleri)

- Üsküdar: 14,32 mikrogram

- Maslak: 15,64 mikrogram

- Kandilli: 16,27 mikrogram

- Alibeyköy: 16,39 mikrogram

- Büyükada: 16,47 mikrogram

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

HAVASI EN KİRLİ 5 İLÇE (PM10 Değerleri)

- Sultangazi (Sultangazi 2): 53,11 mikrogram

- Sultangazi (Sultangazi 3): 52,94 mikrogram

- Sancaktepe: 51,64 mikrogram

- Tuzla: 44,71 mikrogram

- Beylikdüzü: 44,08 mikrogram

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

NOT: PM10, çapı 10 mikrometreden küçük olan, havada asılı kalan ve solunum yoluyla akciğerlere ulaşabilen zararlı katı ve sıvı partikül maddelerin bütünüdür.
İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Toros, kalıcı bir temizlik için bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti:

İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul’un havası en temiz ilçeleri

- Yolların temiz tutulması ve çevreye atık bırakılmaması

- Sürüş esnasında ani fren ve sert ivmelenmelerden kaçınılması

- Bireysel araç yerine toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması

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İTÜ tek tek açıkladı: Bu 5 ilçede ciğerler bayram ediyor! İşte İstanbul'un havası en temiz ilçeleri
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