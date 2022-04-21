İTÜ’nün liseli dâhileri geleceği tasarlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağlı olarak faaliyetini sürdüren İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 250 öğrencisi geleceğin, Aziz Sancar'ı, Elon Musk'ı, Selçuk Bayraktar'ı olma hayali kuruyor.Hepsi okullarındaki hazırlık eğitimi sayesinde çok iyi derece İngilizce konuşuyor, bilim kurgu filmlerini aratmayacak türden projelere imza atıyor ve takım çalışmasının önemini küçük yaşlardan itibaren öğreniyor. Bu okulda 'Teknofest kuşağı' var. Bu okulda "İsmin ne?" diye sorulmuyor; "Projen ne" diye soruluyor. 'Ben' değil 'Biz' inancıyla projeler üretiliyor. Henüz 13 yaşındaki Sude Naz Cirit ve Osman Ahmet Altınordu 30 kişilik takımı yönetiyor ve "İnsansız Deniz Aracı" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kayra Koray Yılmaz Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesinden esinlenerek balık pullarından insan derisi, plastik ve kemik dokusu üretiyor. Mustafa Dinkçi ve Eymen Arabacı "İlk yerli Metaverse"ü kurmaya hazırlanıyor. Okul müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Hedefimiz dünyada parmakla gösterilen bir okul olmak, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlamak. Öğrencilerimize not olarak değil, yetenek olarak bakıyoruz. Hayata takım kültürü içinde katkı sağlamalarını bekliyoruz" dedi. İşte gençlerin dünyaya parmak ısırtan öyküleri:Atıktan Sağlığa" projesi ile balık pullarından insan derisi, plastik ve kemik dokusu üretti. Kayra, lise öğrencisi olmasına rağmen gösterdiği üstün başarı sebebiyle Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim alıp, çalışmalar yapan ilk liseli oldu.İlk projeleri olan "Karma Gerçeklik Gözlüğü" ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik bir arada kullanılabiliyor. Mustafa ve Eymen yazılımından tasarımına kadar her detayını kendilerinin yaptığı gözlüğü 35 bin TL'ye kullanıcılarla buluşturmayı planlıyorlar. İkilinin diğer projesi ise "Yerli Metaverse" evreni kurmak. Üçüncü projeleri de ARGEP360. Bu proje, öğrencilerin derslerde tehlikeli elektronik deneyleri yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına yaptıkları tüm deney ve çalışmaları arttırılmış gerçeklik kullanılarak güvenli bir şekilde deneyimlemek. Aynı zamanda da deneylerde kullanılan malzeme maliyetini en aza indirgemek...İkilinin ilk projesi görüntü işleme ile çalışan sürücüsüz araçlar üretmek ve bu araçlarla trafik kazalarını en aza indirmek. İkinci projeleri "Denizden Kalkan İnsansız Araçlar" üretmek. Eşsiz proje ile acil durumlarda kullanılmak üzere denziden kalkan insansız hava aracı üretme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Mehmet'in projeleri saymakla bitmiyor. Göz irisini tarayıp check-up yapan yazılım sadece bir örnek. Okulda Mehmet Emre'ye tüm hocaları ve arkadaşları "Ben adamı gözünden tararım" diye sesleniyor. İkinci öne çıkan projesi "Nesnelerin Haberleşmesi". Bu projeyle birlikte Mehmet Emre tasarladığı beyin dalgalarını algılayan kafa bandını taktıktan sonra aynı yazılımın olduğu tüm elektronik cihazlarla aklıyla haberleşebilecek. Mehmet Emre "Gelecekte sadece düşünerek haberleşebileceğiz" diyor.