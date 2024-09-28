IV serum tedavileri ölüme götürüyor uzmanı uyardı: Doktor kontrolünde yapılması gereken bir işlem

IV Serum tedavisi, 'Vücut için gerekli görülen vitamin ve minerallerin damar yoluyla vücuda enjekte edilmesi' olarak tanımlanıyor. Öyle ki günümüzde, belli bir ücret karşılığında evlerde ve iş yerlerinde de uygulanabiliyor. Bu tedavi yönteminin doktor kontrolü olmadan ölüme dahi yol açabileceğini söyleyen Uzman Doktor Derya Can, "Hastanın tansiyonu yüksekse, kalp yetmezliği varsa, böbrek problemleri ve vücudunda ödem varsa yoğun miktarda serum kullanmak hastayı kalp yetmezliğine ve ölüme kadar götürebilir." dedi.

"DAHA ÖNCE KULLANDIM, BAŞIMA BİR ŞEY GELMEZ" DEMEYİN

Hastaların uzman kontrolü dışında bu tedaviyi uygulamalarının ilerleyen zamanlarda çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyleyen Can, "Serum tedavileri ne kadar masum gözükse de aslında boş serum uygulamak bile bir yerde dikkat gerektiren bir durumdur. İçine hiçbir ilaç koymasanız bile uyguladığınız serum ve miktarı, tansiyona, kalp hastalıklarına, böbreklerin durumuna göre hastayı sıkıntıya sokabilir. İçine herhangi bir ilaç konuluyorsa, bu ozon bile olsa, dozları ve uygulama miktarları çok önemlidir. Hasta, bir ilacı seneler boyunca kullansa bile ilerleyen zamanlarda bile alerji gelişebilir. 'Daha önce kullandım, başıma bir şey gelmez' diye düşünülmemelidir. Bazı ilaçlar beraber uygulanabilirken bazıları tek başına kullanılmak zorundadır. Hatta bazılarında mola verilmesi gerekmektedir, uygulanan serum miktarı da önemlidir." şeklinde konuştu.

"HASTANE ORTAMINDA VE DOKTOR KONTROLÜNDE YAPILMALI"

Tedavinin hastane veya klinik ortamında, bir uzman kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizen Can, "Hastanın tansiyonu yüksekse, kalp yetmezliği varsa, böbrek problemleri ve vücudunda ödem varsa yoğun miktarda serum kullanmak hastayı kalp yetmezliğine ve ölüme kadar götürebilir. İlaçların bazılarını birlikte kullanmak hasta için çok riskli olabilir. Her ilacın uygulanma dozu, sıklığı ve zamanı farklıdır. Hastanın mevcut durumu ve şikayetleri gözetilerek bir doktor kontrolünde klinik veya hastane ortamında yapılması gerekir ki, hastanın başına bir durum geldiğinde müdahale edilmeli. Mutlaka yetkili bir doktor kontrolünde uygulanıp hastanın takibi de yapılmalıdır. Yoksa çok ciddi sorunlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.