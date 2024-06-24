Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün 24 Haziran 2017 günü, öldürülmesinden yaklaşık 1.5 ay önce Facebook üzerinden yaptığı ''Biride çıkıp demiyoki Eren iyiki varsın:('' paylaşımı, öldürüldüğü günün akşamı Twitter'da trend oldu. Kendisini anmak için 24 Haziran'da yaygın olarak kullanılan "İyi ki Varsın Eren" ifadesinde bu gönderiye yoğun ilgi oluştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medyasında, "İyi ki varsın gönlü güzel, fikri güzel yiğit kardeşim" paylaşırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi sosyal medya hesabından ise, "Türk belası kurt olur, yeri gelir vatanı için Şehit olur-iyi ki varsın Eren" paylaşımda bulunuldu.

Eren Bülbül'ün ölümünden iki gün sonra İstiklal Caddesi'nde Eren Bülbül için grafiti çalışması yapıldı. 2017 yılında Eren Bülbül'ün giydiği kara lastikler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu'ndaki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.