İYİ Partili belediye başkanı MHP’ye geçiyor

31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak'ın Silopi İlçesinde oylarında yüzde 28,83'ünü alarak İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Bakış, 4 ay önce İyi partiden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini duyurmuştu. Bir süredir Bağımsız olarak yoluna devam eden Başkan Bakış aldığı yeni karar ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmeye karar verdi.

Yarın düzenlenecek şölen ile Milliyetçi Hareket Partisine geçecek olan Başkan Şükrü Bakış sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda; "28 Eylül'de belediyemizin parti geçiş kongresi Side Sosyal Tesislerinde olacaktır. Bütün halkımızı yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, büyüğünden çocuğuna kadar herkes davetlidir. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk ve gurur duyarım" dedi.