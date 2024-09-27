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Giriş Tarihi: 27.9.2024 17:46 Son Güncelleme: 27.9.2024 18:02

İYİ Partili belediye başkanı MHP’ye geçiyor

Şırnak’ın Silopi İlçesi Görümlü Beldesi İYİ Partili Belediye Başkanı Şükrü Bakış 4 ay önce partisinden istifa edip, yoluna bağımsız olarak devam etme kararı almıştı. Başkan Bakış, yeni bir partiye geçeceğini duyurdu.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
İYİ Partili belediye başkanı MHP’ye geçiyor

31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak'ın Silopi İlçesinde oylarında yüzde 28,83'ünü alarak İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Bakış, 4 ay önce İyi partiden istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini duyurmuştu. Bir süredir Bağımsız olarak yoluna devam eden Başkan Bakış aldığı yeni karar ile Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmeye karar verdi.

Yarın düzenlenecek şölen ile Milliyetçi Hareket Partisine geçecek olan Başkan Şükrü Bakış sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda; "28 Eylül'de belediyemizin parti geçiş kongresi Side Sosyal Tesislerinde olacaktır. Bütün halkımızı yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, büyüğünden çocuğuna kadar herkes davetlidir. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk ve gurur duyarım" dedi.

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İYİ Partili belediye başkanı MHP’ye geçiyor
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