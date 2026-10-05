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Giriş Tarihi: 5.10.2026

İyiliğin peşinde 26 yıl

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İyiliğin peşinde 26 yıl
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İki çocuk annesi Betül Gümüş, üniversite yıllarında gönüllü abla olarak başladığı sevgi çocuklarına destek yolculuğunu 26 yıldır sürdürüyor.Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Yönetim, Organizasyon ve İnsan Kaynakları yönetimi dersleri veren Öğretim Üyesi Dr. Betül Gümüş, üniversite yıllarında sevgi evlerine giderek çocuklarla vakit geçirip oyunlar oynayıp günlük hayatında destek oldu. Evlenip iki kız çocuğu dünyaya getiren Gümüş, bir yaşındaki bir kız çocuğunun da koruyucu ailesi oldu. Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Gönüllülük Programı kapsamında 12 Eylül 2026'da düzenlenen "İyilik Var" Ödül Töreni'nde "Gönül Elçisi" ödülünü Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

SABAH'A konuşan 45 yaşındaki Betül Gümüş, koruyucu aileliğin geçici bir yardım olmadığını vurgulayarak "Bir çocuğun hayatını ve sonraki nesilleri değiştirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Üç yıldır üniversitede "Gönüllülük Uygulamaları" dersi veren Betül Gümüş, öğrencileriyle 7-12 yaş grubundaki devlet koruması altındaki çocukları buluşturuyor. Öğrenciler, çocuklarla voleybol ve futbol oynuyor, piknik yapıyor ve onlara üniversite hayatını anlatıyor. Gümüş, "Öğrencilerime çocuklara nasıl yaklaşacaklarını anlatıyorum. 'Yetim', 'öksüz' gibi ifadelerin kullanılmaması gerektiğini konuşuyoruz ve önyargıların kırılmasına destek vermeye çalışıyorum" diye konuştu. Her hafta aynı gün ve saatte kuruma giderek çocuklarla vakit geçirip yemek saatlerinde çocuklara eşlik eden, oyunlar oynayan Gümüş, çocukları sinema ve tiyatro gibi etkinliklere de götürüyor.

#BİLAL ERDOĞAN #SABAH
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