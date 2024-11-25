İyilik meleği kaza kurbanı

Batman'da, Gültepe Mahallesindeki yakınlarına taziyeye giden Fikriye Çetin (65) ve Fidan Özerdem, evlerine dönerken Demokrasi Bulvarından karşıya geçmek istedi. Bu sırada M.S.K.'nın (40) kullandığı otomobil 2 kadına çarptı. Fikriye Çetin ölürken, ağır yaralanan Fidan Özerdem, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bir Kalp Bir Umut Derneği üyesi olan Çetin ve Özerdem'in, bir gün önce dernek üyeleriyle birlikte Gercüş ilçesine bağlı Konak köyünde öğrencilere kıyafet yardımı yapıp hamburger ısmarladıkları, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek, dans edip eğlendikleri ortaya çıktı.Şanlıurfa'da ise AK Parti İl başkanlığına ait olan ve Serdar Çoban'ın kullandığı otomobil, Diyarbakır karayolu üzerindeki Kabahaydar Kavşağı'nda İbrahim Halil Altun'un kullandığı otomobil ile çarpıştı. Altun'un kullandığı otomobilde bulunan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara'nın (54) öldüğü kazada, iki sürücü ile AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.