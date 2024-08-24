‘İyilik Ödülü’ sahibi Turgut amcaya dükkân jesti

Aksaray'da yaşayan ve 35 yıldır küçük bir dükkânda ayakkabı tamirciliği yaparak alın teri ile ekmeğini kazanan Turgut Kılıç (58), sosyal medyaya yer alan videoda adeta gönüllere taht kurdu. Kılıç bisikleti ile işe giderken çöp konteynerlerine bırakılan ekmekleri kuşlara yemek olarak vermesiyle yürekleri ısıttı. Milyonlarca kişinin izlediği videoda, "Aramayınca bulunmazmış. Ben de arıyorum. Ben de Allah'ın rızasını arıyorum. Allah'ın rızasına âşığım. Bir çocuğun duasında mı acaba Allah'ın rızası? Yaşlıda arıyorum gençte arıyorum. Her yerde arıyorum. Oturduğum yerde, kalktığım her yerde rızayı arıyorum. Yolda giderken ayağımla şu taşı atsam acaba Allah'ın rızası burada mı diyorum. Çöpleri dolaşıyorum ekmekleri çıkartıyorum. Acaba ekmekleri çıkardığım zaman Allah'ın rızasını kazanabilir miyim diye. Poşet poşet ekmekleri çıkartıp kuşlara veriyorum. Kuşların kursağına gitsin bu ekmekler diyorum" sözleriyle yüreklere dokundu.Turgut Kılıç'ın bu sözleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Geçen mayıs ayında 7'ncisi düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri törenine davet edilen Turgut Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden iyilik ödülünü aldı. AK Partili Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in öncülüğünde Turgut Kılıç'a yeni bir işyeri yapıldı. Tamamlanan işyerinin anahtarı Kılıç'a verildi. Başkan Dinçer, "Ayakkabı tamircisi Turgut amcamızın yeni ekmek teknesinin anahtarını teslim ettik" dedi. Turgut Kılıç ise, "Beni çok mutlu ettiler. Allah razı olsun" dedi.